von Gerald Jarausch

Die Nachtigallen (Bild) sind Anfang Mai wieder in unseren Breitengraden zu hören. Die Sperlingsvögel brüten gerne im Buschland, bevorzugt in Wassernähe. Genau das bieten der Bodensee und andere Gewässer in der Region. Mit ihrem virtuosen und abwechslungsreichen Gesang, der aus bis zu 260 verschiedenen Strophen bestehen kann, haben sie schon viele Komponisten und Dichter inspiriert.

Video: Jarausch, Gerald

In den nächsten Wochen sind die Vögel sogar nachts zu hören. Die Männchen versuchen so bei der Partnersuche auf sich aufmerksam zu machen. Leider verhindert die Pandemie nächtliche Freigänge, aber mit etwas Glück sind die Sänger auch von dem heimischen Fenster oder Balkon zu hören. Der optisch eher unscheinbare Vogel mit rotbraunem Federkleid besitzt ein auffällig dunkles Auge, das von einem hellen Ring eingegrenzt ist.