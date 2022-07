von Silvia Thalemann

Dieses Jahr waren die Abiturienten des Friedrich-Hecker-Gymnasiums besonders fleißig – trotz der Umstände der Pandemie. Schulleiterin Ulrike Heller sagte in ihrer Begrüßungsrede, dies sei ein besonderer Jahrgang – das zeigt nicht nur der Notendurchschnitt mit 1,9 und die vielen Preise, die die Gymnasiasten erhielten, sondern auch das breite Engagement der Schüler. Neben vielen Auszeichnungen werden Schüler auch für ihr soziales Engagement belohnt.

Schüler hatten schwere Bedingungen

Jane Bosch (links) erhielt den Preis der katholischen Pfarrgemeinde und Melanie Berchtold den Fachpreis in Musik. | Bild: Silvia Thalemann

Heller sagte, die Gymnasiasten seien darüber hinaus auch mit den schwierigen Lernbedingungen während des Lockdowns klargekommen. Die Schüler mussten sich selbstständig oder online mit dem Lernstoff auseinandersetzen.

Sie lobte, wie gut sich die Schüler organisiert hätten. Denn auch nach den Corona-Lockerungen hätten die Gymnasiasten ein Pensum hingelegt, das sonst niemand schaffen würde: Die ausgefallene Performance-Night hätten sie drei Vorstellungen lang auf die Beine gestellt und dann auch den Abistreich.

Preise für fachliche Leistungen und soziales Engagement Allgemeine Preise Elternbeiratspreise für besonderen Einsatz für das Friedrich-Hecker-Gymnasium erhielten Thulashi Saravanababam, Julen Blasel und Lucas Pascual Maier. Preise der katholischen Pfarrgemeinde wurden vergeben an Lena Just und Jane Bosch. Preise der evangelischen Pfarrgemeinde wurden Nike Scheer und Erik Mächler verliehen. Gedächtnispreis Ein Gedächtnispreis für die verstorbene Schülerin Leyre ging an: Thulashi Saravanababam und Anna Tabea Feifel. Fachpreise Felix Weidhase wurde gleich mit fünf Preisen ausgezeichnet: Ferry-Porsche-Preis für Mathematik und Physik, Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Preis in Ethik. Für beste Sprachen erhielt Anna Tabea Feifel die Preise: Feltrinelli-Premio-Preis für Italienisch und Preis des Kaufhauses Kratt. Der Preis für beste Leistungen in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern und Preis in Biologie ging an Thulashi Saravanababam. An Julen Blasel wurde der Preis für Gemeinschaftskunde der Landeszentrale für politische Bildung und der Fachpreis in Englisch vergeben. Lucas Pasqual Maier erhielt nebst dem Hecker-Preis auch den Preis in Biologie. Der Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft ging an Antonia Leufen. Lena Just wurde auch mit der Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für Sport ausgezeichnet. Der Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Otto-Dix-Preis für das Fach Bildende Kunst wurden an Lilli Sacher vergeben. Nike Scheer erhielt den Preis des Kunstvereins Konstanz und Emilia Bosch den des Kunstvereins Radolfzell. Der Fachpreis in Französisch ging an Mira Dittrich. Der Preis für Naturwissenschaften/Psychologie von Spektrum der Wissenschaft wurde David Scheiber verliehen. Eine Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurde Bastian Metternich für seine Leistungen zuteil. Melanie Berchtold bekam den Fachpreis in Musik.

Die Schulleiterin erhielt einen warmen Applaus, als sie erzählte: „Vor acht Jahren war mein erster Schultag im Friedrich-Hecker-Gymnasium und ich war super nervös. Das wart ihr auch an eurem ersten Schultag und darum ist es für mich sehr wichtig, hier zu sein.“

Bei der Abiturfeier im Milchwerk denken die Teilnehmer zurück an die Oberstufen-Zeit und die Abi-Prüfungen – und erhalten von Schulleiterin Ulrike Heller ein ausdrückliches Lob für selbstbestimmtes Lernen während der Pandemie. | Bild: Silvia Thaleman

Von Anfang an sei es ein sehr, sehr guter Jahrgang gewesen, erzählt Heller, sie blicke nun stolz auf ein erfolgreiches Abitur zurück: 44 Prüflinge hätten einen Notendurchschnitt von 1,9 geschafft, davon hätten 10 Abiturienten einen Schnitt von 1,5 und höher, Anna Tabea Feifel und Felix Weidhase hätten 1,0 erreicht.

Dabei seien die Prüfungen nicht einfach gewesen. Nicht ohne Grund würde die Aladin-Lampe die Einladungen schmücken, sagte Heller, denn sie habe viele Wünsche für die Abiturienten, vor allem wünscht sie sich, dass die Schulabgänger viele Pläne schmieden.

Julen Blasel (von links) bekam den Preis für Gemeinschaftskunde der Landeszentrale für politische Bildung und den Fachpreis in Englisch, Erik Mächler erhielt den Preis der evangelischen Pfarrgemeinde und Jette Oswald. | Bild: Silvia Thalemann

Lucas Pascual Maier erhielt den Hecker-Preis des Fördervereins für sein besonderes Engagement. Vergeben wurde dieser von Karin Chluba als stellvertretende Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises des Friedrich-Hecker-Gymnasiums. Sie erklärte, Maier habe nicht nur bei der Schülermitverantwortung gute Ideen umgesetzt, wenn etwas nicht gut gelaufen sei, sondern auch eine Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine organisiert.

Antonia Läufen (links) erhielt den Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft und Lena Just die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für Sport und den Preis der katholischen Pfarrgemeinde. | Bild: Silvia Thalemann

Zusätzlich sei er im Jugendgemeinderat der erste Vorsitzende, auch im Arbeitskreis Natur, Klimaschutz und Umwelt habe er sich eingesetzt, doch: „Das ist immer noch nicht alles“, so Karin Chluba. Seit zehn Jahren sei er außerdem DLRG-Rettungsschwimmer und Jugendleiter der katholischen Kirche in Böhringen. Er kämpfe für die Rechte der Menschen, möchte daher Jura studieren und verspüre auch den tiefen Wunsch, mit Kindern zu arbeiten. „Er möchte etwas bewegen, nein, er bewegt.“

„Engagieren Sie sich“

Der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Norbert Lumbe hielt stellvertretend für den erkrankten Bürgermeister Simon Gröger eine Ansprache. Nicht zuletzt im Hinblick auf Stichwörter wie Zeitenwende, Klimaschutz und Demografie forderte er die Abiturienten auf: „Engagieren Sie sich – wenn nicht Sie, wer dann? Wir brauchen Sie dringend.“ Er betonte, es handle sich hier um einen ganz außergewöhnlichen Abi-Jahrgang, auch ganz abgesehen vom Notenschnitt.