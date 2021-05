Es soll ein Höhepunkt bei den Heimattagen werden und noch haben die Organisatoren die Hoffnung nicht aufgegeben, das Seefestival am Konzertsegel durchführen zu können. Doch dem Hintergrund weiterhin unklarer Öffnungsperspektiven und fehlender Planungssicherheit in der aktuellen Pandemie muss das vom 11. Juni bis 13. Juni angesetzte Festival auf den Zeitraum vom 24. September bis 26. September verschoben werden. Dies teilte das Kulturbüro der Stadt Radolfzell mit.

Trotz eines bereits auf die Pandemie angepassten Veranstaltungskonzepts für bis zu 500 Besucher pro Festivaltag wird die Umsetzung im Juni leider mit den derzeitigen Prognosen nicht möglich sein.

Im Line-Up gibt es keine Änderungen, nur die Tage wurden getauscht

Ziel sei es in den vergangenen Tagen gewesen, einen Zeitraum zu finden, an dem alle beteiligten Künstler Zeit und keine anderen Buchungen im Kalender hatten. Zudem musste das auf den Festivalsonntag geplante Programm auf den Festivalfreitag geschoben werden und umgekehrt. Somit wird der Singer-Songwriter Tag mit Gregor Meyle am Freitag, den 24. September und der Tag mit dem Blasmusik-Schwerpunkt zum Abschluss am Festivalsonntag, den 26. September, stattfinden.

Veranstalter bittet die Karten zu behalten

Da der Ticketverkauf neu aufgesetzt werden muss, sind momentan noch keine neuen Buchungen für das Festival möglich. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Um die Künstler auch weiterhin in dieser schwierigen Phase zu unterstützen, bittet die Stadt Radolfzell, die Karten nicht zurückzugeben.

Falls vom Rückgaberecht Gebrauch gemacht werden sollte, müssen die Karten dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Der Veranstalter bittet um etwas Geduld, da es einige Tage Zeit benötigt, bis die Änderungen im Verkaufssystem freigeschalten sind. Sobald der Verkauf für die neuen Termine wieder offen ist, informiert die Stadt Radolfzell darüber.

Nach Neueinrichtung des Ticketings bei reservix.de und wenn wieder geöffnet, bei der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, Kirchgasse 30 / Eingang Seestraße 30, Telefon (07732) 81-500, Weitere Informationen gibt es unter: http://www.musikstadt-radolfzell.de/seefestival