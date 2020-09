Ein Kind, das im Kindergarten Villa Sonnenschein in Markelfingen betreut wird, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Stadtverwaltung Radolfzell mitteilt, sei das Kind kam am Dienstag symptomfrei in die Einrichtung gekommen, habe aber im Laufe des Vormittags Fieber entwickelt. Es sei umgehend abgeholt und im Anschluss getestet worden. Das positive Testergebnis liege seit Donnerstagmittag vor. Das Kind, die Eltern und das Geschwisterkind befänden sich in häuslicher Quarantäne.

Acht Kinder und vier Betreuer sind in Isolation

Die betroffene Kindergartengruppe im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen mit insgesamt neun Kindern sei bereits am Donnerstag umgehend geschlossen worden. „Sie muss bis zum 29. September geschlossen bleiben“, heißt es in der Pressemitteilung. Die weiteren acht Kinder sowie vier Betreuungspersonen befänden sich als direkte Kontaktpersonen ebenfalls in Isolation. Das Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz habe den Kontaktpersonen eine Testung empfohlen. Wie Oberbürgermeister Martin Staab bei einem Termin in Güttingen erklärte, wolle die Stadt Radolfzell mit kleinen, aber gezielten Eingriffen eine große Schließung vermeiden: „Mit mir wird es für unseren Entscheidungsbereich keinen Lockdown in der Stadt mehr geben“, hat Staab beim OB-Stammtisch in Güttingen erklärt.

Kindergarten bleibt auf, weil die Gruppen getrennt waren

Deshalb bleibt der Kindergarten Villa Sonnenschein in Markelfingen aktuell geöffnet. Die Gruppen im Kindergarten Villa Sonnenschein sowie die Erzieher seien räumlich jederzeit getrennt gewesen. „Die Hygiene- und Abstandsregeln wurden strikt eingehalten“, schreibt die Pressestelle der Stadt. Zudem hätten die Eltern seit Ende Juni bereits drei Mal die Gesundheitserklärung gemäß den Vorgaben des Sozialministeriums Baden-Württemberg zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen abgegeben – letztmalig Ende August.