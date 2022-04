Die Autorin Eva Eberwein und der Fotograf Martin Maier stellen am Donnerstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr ihr neues Buch „Das Haus von Mia und Hermann Hesse“ in der Stadtbibliothek Radolfzell vor. Wie es in der Ankündigung heißt, soll der Abend musikalisch von der Konzert-Musikerin Christine Baumann an der Harfe umrahmt werden, die Moderation wird die Journalistin Doris Burger übernehmen.

Wie es in der Ankündigung heißt, sei der Buchtitel Programm: Vorgestellt werde die komplett sanierte Landhausvilla von Mia und Hermann Hesse inmitten des ebenfalls wiederhergestellten Gartens in persönlich gestalteten Texten mit Fotos, ergänzt um Pläne und historische Bilder.

Haus vorm Abriss gerettet

Im Jahr 2003 habe Eva Eberwein zusammen mit ihrem Mann Bernd das verlassene Anwesen in Gaienhofen gekauft. Damit habe sie das denkmalgeschützte Haus vor dem drohenden Abriss gerettet. Bauherren seien einst Mia und Hermann Hesse gewesen, die sich damit im Jahr 1907 ein komfortables Zuhause erschaffen hätten. Die Pläne stammen vom Schweizer Architekten Hans Hindermann. Das Haus sei dann mehrfach überbaut und verändert worden. Vom Ehepaar Eberwein sei es originalgetreu restauriert worden, sodass es heute wieder den Geist der Familie Hesse atme – als zeitlos lebenswerte Architektur.

Die Buchvorstellung sei eine Kooperation der Buchhandlung am Obertor, Sabine Schlag und der Stadtbibliothek Radolfzell.

Fotoausstellung zu Hermann Hesse

Und es ist nicht die einzige Veranstaltung am 5. Mai, die mit Hermann Hesse in Verbindung steht: Laut der Ankündigung soll zudem am gleichen Tag in der Buchhandlung am Obertor eine Fotoausstellung von Martin Maier eröffnet, die mit ausgewählten Werken von und zu dem Nobelpreisträger Hermann Hesse ergänzt wird. Diese Ausstellung im ersten Stock der Buchhandlung sei zu den Öffnungszeiten und bis Ende Juli zu sehen.

Die Autorin Eva Eberwein, Eigentümerin des Hauses von Hermann und Mia Hesse. | Bild: Martin Maier Photography

Die Buchpremiere ist kostenlos, Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung am Obertor unter der Telefonnummer (07732) 3708 oder per E-Mail an buchhandlung@obertor.de.

Hermann Hesse war ein bekannter Schriftsteller, der von 1877 bis 1962 lebte. Geboren wurde er in Calw, 1904 zog er in ein altes Bauernhaus in Gaienhofen. Aus seiner Feder stammen unter anderem „Der Steppenwolf“, gemeinsam mit anderen Werken wurde dieser Text von den Nationalsozialisten verboten. Er starb schließlich an einem Gehirnschlag in der Schweiz, in der er vor seinem Tod lebte.