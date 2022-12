Laut der Polizei sei eine 24-jährige Autofahrerin in Richtung Stockach unterwegs gewesen. Auf Höhe der Anschlussstelle sei sie nach links abgebogen. Dabei sei ihr Wagen mit dem einer 27-Jährigen zusammengestoßen, der ihr entgegenkam. Die 24-Jährige sei leicht verletzt worden.

Ein Rettungswagen habe sie in eine Klinik gebracht, ein Abschleppunternehmen habe sich um ihren Wagen gekümmert. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto der 24-Jährigen auf rund 15.000 Euro und am Auto der 27-Jährigen auf etwa 9000 Euro.