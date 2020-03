Im Rahmen des Erasmus-Projekts der Universität Konstanz hat eine internationale Delegation mit Teilnehmern aus der Ukraine, Italien, Österreich und Deutschland das Berufsschulzentrum (BSZ) Radolfzell besucht.

Ausbildung in der Ukraine ist Thema

Ein Schwerpunkt des Projekts liegt laut Pressebericht des BSZ in der Professionalisierung der Ausbildung von Berufsschullehrern in der Ukraine. Der Übergang von der Universität zur beruflichen Schule, von der Theorie zur Praxis, gestaltet sich laut Projektbeschreibung dort eher schwierig.

Zur weiteren Professionalisierung der Ausbildung der ukrainischen Lehrkräfte könne die Ausbildung der Berufsschullehrer in Deutschland beispielgebend sein, so Teilnehmer aus der Ukraine.

Duales System und Vollzeitschulen

BSZ-Leiter Norbert Opferkuch schlug in seiner Vorstellung des Berufsschulzentrums einen großen Bogen von der Berufsausbildung im dualen System bis hin zu den Bildungsgängen in den beruflichen Vollzeitschulen.

Die Gäste zeigten sich laut Bericht beeindruckt über die Vielfalt der beruflichen Bildungsgänge am BSZ in Radolfzell sowie über die Organisationstruktur und das Qualitätsmanagement der Bildungseinrichtung insgesamt.

Lehrerausbildung am BSZ

Neben der Gestaltung der beruflichen Bildung und deren Umsetzung in Bildungsplänen interessierten sich die Gäste auch für die Lehrerausbildung am BSZ. Als Ausbildungsschule der Universität Konstanz absolvieren zahlreiche Lehramtsstudenten jedes Jahr ihre Schulpraktika an der Radolfzeller Schule.

Auch für das Referendariat ist das BSZ Radolfzell bei den angehenden Lehrkräften gefragt. „Hier ist das BSZ Radolfzell ein hervorragender Partner“, so Professor Thomas Deißinger, der Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik I der Universität Konstanz, der die Delegation leitete.

Schüler kochen für die Gäste

Beim anschließenden Rundgang durch die Schule mit ihren Theorieräumen, Laboren, Werkstätten und Küchen konnten sich die Gäste einen Eindruck von der Verbindung von Theorie und Praxis verschaffen.

Schlusspunkt bildete ein Mittagsmenü, welches von Schülern der Gastronomie-Berufsschulklasse zubereitet und serviert wurde und die Praxistauglichkeit der beruflichen Bildung am BSZ Radolfzell überzeugend darbieten konnte.