von Georg Lange

Salim Samatou gewann auf Anhieb den RTL Comedy Grand Prix und zählte über Nacht mehr als 16 000 Likes. Der Shootingstar in der Comedy-Szene stellte im Milchwerk sein neues Programm "Inder Tat" vor. Samatou zeigte sich selbstironisch und sein Handicap ebenso aufs Korn nehmend wie er sein Publikum im Milchwerk in Sachen Bildung und Differenzierungsvermögen verspottet. Der erfrischende Comedian mit indisch-marokkanischen Wurzeln ist sehr interaktiv und bezieht sein Publikum in seine Comedy-Show ein. Samatou selbst lachte Tränen über seinen verteilten Spott, der wie aus der Hüfte geschossen kam. Er selbst findet sich nicht nur lustig – er ist es auch. Auch wenn seine Bühnenfigur wie ein harmloser Rapper erscheint, so ist Vorsicht geboten: Dessen größte Waffe ist Bildung – gepaart mit einer gehörigen Portion Spott und Häme.

Mathe treibt die Schüler in die Fast-Food-Geschäfte

Wegen Mathematik enden die meisten Schüler bei Mc Donalds, beobachtet Samatou. Der Comedian kennt auch den Grund dafür: In jedem Schulfach würde man nur einmal von einem nervigen Thema gequält. Dann sehe man es nie wieder. In der Mathematik hingegen baue eins aufs andere auf. Es wird immer nur schwieriger; aber man bleibe schlecht. Bei den Additionen mit Äpfeln seien alle Schüler kleine Albert Einsteins. Mathe sei wie ein Training in einem Fitness-Studio, wenn man das Gewicht der Hanteln nicht packe. Anstelle davon, dass der Trainer einem hilft, verdoppelt er das Gewicht. Ein Glück, dass sie bei Mc Donalds wieder durch die Äpfel in den Apfeltaschen an ihren Erfolg erinnert werden.

Warum Baden-Württemberg bei Jugend forscht gewinnt

Beim Nachwuchswettbewerb "Jugend forscht" erkenne man den Unterschied der Bundesländer. Während baden-württembergische Schüler mit Jet-Packs und Lasern anreisen, verzichten Berliner Schüler bei deren Anblick auf den Wettbewerb und packen ihren Vulkan aus Backpulver wieder ein. Samatou weiß, weshalb Sachsen das Monotoring für die Bildungssystem anführt: Sachsen habe weniger Ausländer. Sie seien wie die Fetten beim Staffellauf und ziehen den Schnitt herunter.