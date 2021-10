Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Orsingen-Nenzingen lange nicht zu einer Hauptversammlung zusammengekommen. Als sich die Kameraden jetzt endlich wieder getroffen haben, standen jede Menge Personalien auf der Tagesordnung.

Es ging um Verabschiedungen, zahlreiche Neuaufnahmen, Beförderungen, Wahlen und Ehrungen. Alt-Bürgermeister Bernhard Volk ist nun Ehrenmitglied.

Einige Kameraden wurden verabschiedet: Sascha Heidefelder war sechs Jahre aktiv in Orsingen-Nenzingen. Sonja Ruß wechselt zur Feuerwehr Aach. Sie war 26 Jahre dabei, Otmar Fritschi war sogar 34 Jahre aktiv in der Feuerwehr. Manuel Winter dankte ihnen und überreichte Präsente.

Sein Dank galt ebenso Armin Zumkeller und Berthold Brecht, die die Leitung der Altersabteilung abgegeben haben.

Acht neue Mitglieder

Es gab jedoch auch mehrere Neuaufnahmen: Marco Winter, Noah Brecht, Steffen Fuhrmann, Franziska Steinhauser, Rico Lippmann, Stefan Riffler, Markus Feucht und Julien von Briel sind jetzt Mitglieder der Feuerwehr Orsingen-Nenzingen. Fünf von ihnen haben im vergangenen oder in diesem Jahr den Grundlehrgang absolviert.

Auch Jakob Imhäuser, Dominik Ruß, Florian Ruß und Nico Schwarz haben den Grundlehrgang erfolgreich abgeschlossen. Sie wurden bei der Hauptversammlung zu Feuerwehrmännern befördert – Franziska Steinhauser zur Feuerwehrfrau.

Ergebnis der Vorstandswahl Das aktuelle Führungsteam der Feuerwehr Orsingen-Nenzingen setzt sich wie folgt zusammen: Kommandant ist weiterhin Manuel Winter, sein Stellvertreter ist Jörg Fuhrmann. Im Ausschuss arbeiten Josef Thomas, Matthias Menzer, Raphael Metzger und Patrick Walde, die Ersatzmitglieder sind Adrian Siebrecht und Zeno Zimmermann. Gerhard Glöckler ist der neue Leiter der Altersabteilung. (wig)

Markus Jäckle hat den Lehrgang zum Jugendfeuerwehrwart erfolgreich absolviert, Matthias Menzer den Lehrgang zum Zugführer, Sven Stemmer zum Truppführer und André Feucht zum Atemschutzträger. André Feucht ist jetzt ebenso wie David Imhäuser, Raphael Metzger, Tobias Walde und Manuel Winter Maschinist.

Es wurden neue Schulterklappen mit den jeweiligen Dienstgraden überreicht: André Feucht, Sven Stemmer, Marius Leithe und Dominik Marcks sind nun Oberfeuerwehrmänner, Melanie Wendt und Josef Marco Hauptfeuerwehrfrau beziehungsweise Hauptfeuerwehrmann.

David Imhäuser wurde zum Oberlöschmeister, Dirk Antes zum Hauptlöschmeister befördert. Neuer Brandmeister ist Matthias Menzer.

Ehrungen mit krönendem Abschluss

Kreisbrandmeister Andreas Egger hat schließlich die Feuerwehrehrenzeichen überreicht. Dirk Antes erhielt für 25-jährige Zugehörigkeit das Feuerwehrehrenzeichen in Silber, Thomas Josef und Edwin Klöckler haben für 40 Jahre das Feuerwehrehrenzeichen in Gold erhalten. Von der Gemeinde und der Feuerwehr Orsingen-Nenzingen gab es zum Dank und in Anerkennung der langjährigen Mitarbeit Geschenke.

Kommandant Manuel Winter assistiert Kreisbrandmeister Andreas Egger bei der Ehrung von Dirk Antes (von links). | Bild: David Imhäuser

Bürgermeister Stefan Keil beobachtet, wie Kommandant Manuel Winter die Ehrung von Thomas Josef und Edwin Klöckler (von links) vornimmt. | Bild: David Imhäuser

Der krönende Abschluss war schließlich die Ehrung von Alt-Bürgermeister Bernhard Volk. Dieser war 32 Jahre lang das Oberhaupt der Feuerwehr. Jetzt wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und herzlich eingeladen, jederzeit bei der Feuerwehr vorbeizukommen. Volk war überrascht, freute sich jedoch sehr und wünschte den Kameraden weiterhin alles Gute. Er habe stets sehr gerne mit ihnen zusammengearbeitet.

Hoffnung auf ein Fest

Im kommenden Jahr erhält die Feuerwehr Orsingen-Nenzingen einen Gerätewagen-Technik (GW-T), der nun zur Ausschreibung bereit ist.

Bürgermeister Stefan Keil hofft, dass anlässlich des zuletzt beschafften Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10) und des 30-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr noch ein Fest gefeiert werden kann. Ein Termin dafür steht jedoch noch nicht fest.