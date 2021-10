Orsingen-Nenzingen vor 3 Stunden

Gemeinderat einigt sich: Mietpreise für Garagen im Baugebiet Eizen II in Orsingen-Nenzingen stehen fest

In zwei Gebäuden am Rand des Neubaugebiets stehen neun große und sieben kleinere Garagen zur Verfügung. Sobald die Arbeiten am Vorplatz der Gebäude fertiggestellt sind, sollen die Garagen öffentlich angeboten werden.