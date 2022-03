In Orsingen werden demnächst an mehreren Stellen Rohrbau- und Straßenbauarbeiten erforderlich. Grund sind in die Jahre gekommene Schieberkreuze in den Bereichen Ringstraße, Kirnbergstraße und im Kreuzungsbereich der Straßen In den Linden und Eichenweg. Nach Aussage von Franz-Josef Hartmann, Leiter der Technischen Dienste, seien diese defekt und müssten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Wasserversorgung ausgetauscht werden.

Solche Wasser- oder auch Absperrschieber dienen dazu, den Durchfluss in einer Rohrleitung komplett zu öffnen oder zu stoppen. So können bestimmte Bereiche des Leitungsnetzes für Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten isoliert oder der Wasserfluss kann umgeleitet werden. Dank solcher Absperrarmaturen müsse man im Bedarfsfall keine größeren Bereiche vom Netz nehmen, wenn nur ein kleines Areal betroffen sei, erklärte Hartmann.

Orsingen-Nenzingen Auf den Friedhöfen der Gemeinde Orsingen-Nenzingen soll es künftig weitere Bestattungsformen geben Das könnte Sie auch interessieren

Vier Firmen seien für die Arbeiten angefragt worden, drei Angebote seien eingegangen. Zwei davon deckten jeweils nur einen Teilbereich der notwendigen Arbeiten ab, seien jedoch in Summe günstiger als das Gesamtangebot des dritten Anbieters, so Hartmann. Die Verwaltung schlug daher eine gesplittete Auftragsvergabe vor. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Rohrbauarbeiten zu einer Angebotssumme von knapp 15.350 Euro an die Firma Walter Unger aus Frickingen sowie der Vergabe der Straßenbauarbeiten zum Preis von knapp 12.850 Euro an die Firma Robert Merk aus Stockach zu.