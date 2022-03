von Georg Lange

Bestattungen in Urnenreihengräbern auf einer Grünfläche gibt es in Öhningen bisher nur auf dem Friedhof der Sankt-Jakobus-Kapelle. Dort werden auch Urnenbestattungen unter Bäumen angeboten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats diskutierten die Räte nun einen Antrag aus Wangen: Der Ortschaftsrat möchte dort ebenfalls Urnenbestattungen unter Bäumen ermöglichen.

Ortschaftsräte nicht informiert

Laut Beschlussvorlage sind außerdem Urnenbestattungen in einem Erdröhren-System vorgesehen. Dieses Erdröhren-System sollte zudem auf den Öhninger Friedhof übertragen werden.

Doch in der Aussprache zeigte sich, dass die Vertreter des Wangener Ortschaftsrats zwar eine Urnenbestattung unter Bäumen gutheißen, aber vom Ortsvorsteher nicht in die Pläne eines Erdröhren-Systems einbezogen worden waren. Um die Entscheidungshoheit der Teilortschaft zu wahren, verwies der Gemeinderat den Antrag zurück in den Ortschaftsrat.

Kritik aus der CDU-Fraktion

Zum Tagungsordnungspunkt selbst gab es Kritik aus der CDU-Fraktion: „Ich hatte mir den Punkt anders vorgestellt“, sagte Christine Schäfer. Beim Friedhof in Öhningen würde es nicht nur um Bestattungen unter Bäumen und um ein Erdröhren-System gehen, sondern um ein Konzept für den ganzen Friedhof mit integrierter Baumbestattung.

Scharfe Kritik äußerte auch René Zimmermann (CDU): „Ich bin enttäuscht, was uns die Verwaltung hier präsentiert.“ Seines Erachtens gehe es nicht nur darum, Bäume zu pflanzen und Plätze für eine Urnenbestattung freizugeben, sondern um eine Gesamtlösung für ein menschenwürdiges Begräbnis. Dem Antrag fehle es an Systematik und er habe kein Herz.

Auch Gerhard Wiedenbach (CDU) stimmte seinen Vorrednern zu. Er schlug vor, dass die Gemeinde sich von Landschaftsgärtnern beraten lassen sollte und bemängelte den Zustand des Öhninger Friedhofs und die Probleme mit einem barrierefreien Zugang zu den Gräbern. Der Rat beschloss, dass sich der Kulturausschuss dem Thema annehmen soll und dass die Ortschaftsräte in Schienen und Wangen am Prozess beteiligt werden.