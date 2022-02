Die Piraten vom Untersee wollen wieder in See stechen, oder besser gesagt die Fasnacht feiern. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Öhningen haben Piraten-Präsident Frank „Fuzzy“ Graf und sein Team ein Fasnachtsprogramm zusammengestellt. „Alles natürlich unter freiem Himmel und der jeweiligen Corona Lage geschuldet“, so Frank Graf.

Zentrale Rolle beim Programm spielt das Dorf selbst und das Gasthaus Adler, in dem coronakonform gemäß den Regeln der Gastronomie gefeiert werden kann. Denn noch ein Jahr möchten die Piraten nicht mehr aussetzen. „Wir brauchen alle dringend wieder etwas Fasnacht“, so „Fuzzi“ Graf.

Abgesperrter Bereich und Einlasskontrollen

Für die Veranstaltungen im Freien werden die Piraten den entsprechenden Bereich absperren und eine Zulassung erfolgt nach 2G oder 2Gplus, da ist sich die Zunft noch nicht im Klaren, wie sie das auslegen möchte.

Doch fest geplant ist bereits, dass am Mittwoch vor dem Schmutzige Dunnstig, 23. Februar, am Hexenkeller ein Stand aufgebaut wird, bei dem man seinen Impf- oder Genesenen-Nachweis in Ruhe zeigen kann und schon mal ein Zugangsbändel erhält. „Das entspannt die Kontrollen an den Veranstaltungstagen“, so Graf. Man könne aber auch erst am Veranstaltungstag selbst ein Bändel erhalten.

Radolfzell-Stahringen Die Schoofwäscher planen Fasnacht trotz Corona – im kleinen Rahmen Das könnte Sie auch interessieren

Los geht es am Schmutzige Dunnstig, 24. Februar, um 6 Uhr mit dem Wecken des Dorfes in Kleingruppen. So verpasst sicher niemand den Beginn des närrischen Treibens. Um 10 Uhr wollen die Piraten dann den Kindergarten und die Schule befreien. Um 11 Uhr wird das Rathaus gestürmt und Bürgermeister Andreas Schmid muss den Schlüssel und die Macht im Ort abgeben.

Die Machtübernahme findet an der Rathaustreppe statt. Um 13.30 Uhr erfolgt der Aufmarsch mit dem Narrenbaum zum Narrenloch, der Baum soll gegen 14 Uhr gestellt werden. Ab 19 Uhr beginnt der Einlass zum Hemdglonkerhock im Gasthaus Adler, dieser startet um 19.30 Uhr. Es wird Live-Musik geben, verspricht Frank Graf.

Das Kärrelerennen findet statt

Am Fasnachtssonntag, 27. Februar, möchte man das traditionelle Kärrelerennen, den „Großen Preis vom Haldenacker“ für alle Rennsportfans durchführen. Los geht es mit einem Frühschoppen im Gasthaus Adler ab 10 Uhr.

Die Teilnehmer mit ihren Seifenkisten treffen sich um 13 Uhr am Feuerwehrhaus, um 13.30 Uhr erfolgt der Aufmarsch der Seifenkisten mit den Unterseegeischtern und der Piratenzunft zur Rennstrecke, und das Rennen beginnt um 14 Uhr, es gibt zwei Durchgänge. Anschließend wird natürlich der Sieger prämiert. Um 15.30 Uhr kann man zur gemütlichen Einkehr am Narrenhock im Gasthaus Adler teilnehmen.

Radolfzell Narrizella plant Fasnacht im Kleinstformat Das könnte Sie auch interessieren

Am Fasnachtsdienstag, 1. März, findet ab 19.30 Uhr das Hex- und Fasnachtsverbrennen am „Scheiterhaufen“ statt. Der Fasnachtsausklang wird wieder im Gasthaus Adler begangen.