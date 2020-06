Öhningen vor 3 Stunden

Am 5. Juni beginnt eine grenzüberschreitende Kunst- und Klangbrücke im Rahmen des „Beethoven Pastoral Project“

In den Kirchen St. Hippolyt und Verena in Öhningen, St. Genesius in Schienen, St. Pankratius in Wangen und in der Stadtkirche von Stein am Rhein wird ein Jahr lang ein Werk von Daniel Gallmann gezeigt. Außerdem erklingen dort jeden Tag die gleichen Musikstücke.