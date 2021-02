von Doris Eichkorn

Die Stadtwerke haben es mit einem Wasserrohrbruch in einem leerstehenden Haus in Mühlingen zu tun bekommen. In den Abendstunden des Fasnachtsdienstags ereilte Bürgermeister Thorsten Scigliano gegen 21 Uhr der Anruf der für die Überwachung und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Trinkwasserversorgung eingesetzten Stadtwerke Stockach.

Der Grund: Die Fernüberwachung des Hochbehälter Gerhardsbrunnen meldete im großen Ringleitungsnetz einen rasanten Abfall der Wassermenge. Sofort war klar, es musste ein Wasserrohrbruch eingetreten sein, bei dem unbemerkt große Mengen Wasser verloren gingen.

Wasser läuft schon aus dem überfluteten Keller heraus

Die Mitarbeiter der Stadtwerke versuchten daraufhin, durch das gezielte Absperren von bestimmten Bereichen und der darauf folgenden Meldungen der Steuerungstechnik innerhalb des Hochbehälters den Strang ausfindig zu machen, auf welchem es zum Wasserverlust kam.

Stück für Stück arbeiteten sich die Mitarbeiter durch die Nacht, bis dann gegen 2 Uhr die Suche erfolgreich war. Innerhalb eines leerstehenden Gebäudes war es zu einem Rohrbruch gekommen, als die Wasserleitungen nach der Frostperiode wieder aufgetaut waren. Beim Eintreffen der Kräfte Stadtwerke lief bereits das Wasser aus dem überfluteten Keller heraus.

Singen/Stockach Jetzt einschalten! Verfolgen Sie die Debatte der Landtagskandidaten für den Wahlkreis Singen im Video Das könnte Sie auch interessieren

„Der gesamte Wasserverlust war enorm“, so Thorsten Scigliano im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Wäre der Defekt nicht so intensiv gesucht und auch noch in derselben Nacht gefunden worden, hätten wir mit Sicherheit einen Versorgungsengpass der Hochzonen zu erwarten gehabt.“

Und auch im Ortsteil Hecheln und im Bereich des Mühlinger Ortseingangs war es zu Wasserrohrbrüchen gekommen. Weil laut Scigliano mit weiteren zu zu rechnen ist, sei es wichtig, dass die Bürger die Augen offen halten und sich mit Hinweisen direkt an die Gemeindeverwaltung wenden.

Neuerdings gibt es ein Mailpostfach für Hinweise und Fragen rund um sicheres Gemeindeleben und Ordnung in den Straßen (sos@muehlingen.de). Im Falle von Wasserrohrbrüchen sollte man die Stadtwerke direkt anrufen: (07771) 915 522.