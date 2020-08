Thorsten Scigliano bezeichnet sich selbst als Kopfmensch mit einem verlässlichen Bauchgefühl. Aus dieser Mischung heraus, reifte auch die Überlegung, sich als Nachfolger von Manfred Jüppner auf den Posten als Mühlinger Bürgermeister zu bewerben. Und der 47-Jährige gibt sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER selbstbewusst: „Ich bin angetreten, um zu gewinnen, sonst würde ich das alles auch nicht zu machen.“

Zweiter Bewerber mit großen Zielen

Thorsten Scigliano ist nach Peter Kible der zweite Bewerber, der bei der Wahl am Sonntag, 20. September, als neues Gemeindeoberhaupt in das Mühlinger Rathaus einziehen will. Der verheiratete Vater eines sechsjährigen Sohnes wohnt seit 2008 in Aach und hat sich bewusst für eine Bewerbung in Mühlingen entschieden. „Es war so ein bisschen Fügung. Mühlingen und ich, das passt einfach“, sagt er.

Scigliano bezeichnet es als seine persönliche Vision, eine Tätigkeit für sich zu finden, wo er seine langjährige Erfahrung als Führungskraft aus Industrie und Handwerk einbringen kann. „Ich möchte etwas für die Gemeinde, für die Menschen, die darin wohnen, aber auch für mich selbst hinterlassen“, begründet er seine Bewerbung.

Parteilos und unabhängig

Kommunalpolitische Erfahrungen hat Scigliano nicht. Aber darin sieht er keinen Nachteil. „Ich trete parteilos und unabhängig an“, betont er. Sollte er am 20. September die Wahl für sich entscheiden können, dann wolle er so schnell wie möglich die ersten Weiterbildungsmöglichkeiten für Bürgermeister in Angriff nehmen. „Ich möchte in das Amt hineinwachsen und mich soweit wie möglich vor dem Amtseintritt schon fit für die neue Berufung machen“, betont er. Zudem könne er sich auf die „hervorragenden Mitarbeiter und Experten im Rathaus verlassen“.

Der gelernte Werkzeugmechaniker für Stanz- und Umformtechnik besuchte die Fachhochschule Südwestfalen für Technik und Wirtschaft mit dem Abschlussziel Diplom Wirtschaftsingenieur und bezeichnet sich selbst als weltoffen und modern. So habe er sich etwa bei seiner Heirat aus Ehrerbietung an seine italienischen Schwiegereltern bewusst dafür entschieden, den Nachnamen seiner Frau anzunehmen, die gebürtig aus Aach stammt. „Ich selbst bin in Nordrhein-Westfalen geboren“, so Scigliano.

„Mühlingen ist eine Vorzeige-Gemeinde.“

Der 47-Jährige weiß, auf welche Stelle er sich bewirbt. „Mühlingen ist für mich eine Vorzeige-Gemeinde.“ Dies liege auch an der guten Arbeit des jetzigen Amtsinhabers. Er wisse auch um die Größe der Fußstapfen, in die er beabsichtige zu steigen. Aber Angst habe er vor der Aufgabe nicht.

Lob für den Amtsinhaber

„Manfred Jüppner hat eine Mustergemeinde geschaffen. Mit ihren fünf Ortsteilen ist sie zwar ein wenig zersiedelt, aber Mühlingen ist fortschrittlich“, so Scigliano. Jüppner habe zusammen mit dem Gemeinderat, den Einwohnern, den Vereinen und dem örtlichen Gewerbe eine Gemeinde geschaffen, die ein sehr gutes Fundament für die Zukunft biete. „Und damit die Grundlage, dass ich gestartete Projekte zu Ende führen und zukünftige Vorhaben verwirklichen kann“, sagt Scigliano.

Auf ein Wahlprogramm hat der 47-Jährige indes verzichtet. „Ein Wahlprogramm bleibt meist ein Programm. Ich verfolge Ziele, an denen ich am Ende auch gemessen werde“, sagt Scigliano. So wolle er bezahlbaren Wohnraum für alle Altersklassen in Mühlingen schaffen. Die Attraktivität der Gemeinde für Gewerbetreibende, Einzelhandel und Einwohner steigern und damit eine solide Finanzgrundlage schaffen.

Die Vision eines dauerhaften Nahversorger-Marktes

„Viele Einwohner von kleinen Gemeinden würden gerne zum Arzt im Ort gehen oder andere Dinge des täglichen Lebens erledigen, was jedoch nicht mehr überall möglich ist. Deswegen braucht man als Bürgermeister Visionen für die Entwicklung dieser liebenswerten, kleinen Gemeinden“, sagt er. Eine davon ist ein zentral gelegener dauerhaften Nahversorger-Markt. Als sein Leitmotiv gibt er deswegen aus: Verwalten, erhalten, gestalten – gemeinsam stark“.