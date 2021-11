von pm

Nach einer Corona-Pause konnten die Mitglieder der Mühlinger Reservistenkameradschaft (RK) wieder zu einer Hauptversammlung im Vereinsheim zusammenkommen. Laut Mitteilung der Kameradschaft wurde Bürgermeister Thorsten Scigliano zum Leiter der Versammlung gewählt.

Viele Höhepunkte für die Mitglieder – bis Corona kam

Bevor es an die anstehenden Neuwahlen ging, ließ Schriftführer Manfred Klatt in einem Bericht die vergangenen vier Jahre der Reservisten Revue passieren. Dabei wurde deutlich, dass es vor Corona und den damit einhergehenden Beschränkungen viele Höhepunkte für die Mitglieder gab.

Klatt nannte etwa eine Berlin-Reise im Juni 2018, die auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung unternommen wurde. Auch das Antreten beim Kriegerdenkmal am Volkstrauertag nannte er, sowie Ausflüge ins Allgäu, die Besichtigung der Baustelle für die Daimler-Teststrecke in Immendingen und das Mitmachen am Mühlinger Dorfgeschehen.

Die Kasse stimmt

Kassenwart Karl Honold gab einen detaillierten Kassenbericht ab. Dass dieser einwandfrei war, bescheinigten im die Kassenprüfer Herbert Utz und Manfred Wittig.

Nach vier Jahren kam es bei der diesjährigen Hauptversammlung zu den Neuwahlen des Vorstandsteams. Da niemand sich aus den Reihen des Vorstandes verabschiedete, fiel das Ergebnis folgendermaßen aus: Die gesamte Vorstandschaft wurde einstimmig für die nächsten vier Jahre wieder gewählt.

Das ist der Vorstand

Ulrich Auer bleibt demnach der Vorsitzende, sein Stellvertreter bleibt Alexander Blaser. Zum Schriftführer wurde erneut Manfred Klatt gewählt, Kassenwart bleibt Karl Honold. Die Kassenrevisoren sind weiterhin Manfred Wittig und Herbert Utz. Kreisdelegierter bleibt Manfred Wittig. Auch die Ersatz-Kassenrevisoren bleiben erhalten: Jürgen Kunert und Willi Weimer.

Zum Abschluss der Versammlung wurde ein langjähriges Mitglied für seine Treue geehrt. Karl Schmid ist bereits seit 50 Jahren bei den Reservisten. Dafür erhielt er eine Ehrennadel.

Karl Schmid wurde für 50 Jahre treue Mitgliedschaft im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. geehrt. | Bild: Manfred Klatt

Bei den Reservisten der deutschen Bundeswehr handelt es sich zumeist um ehemalige Soldaten, die ihren Dienstgrad nicht verloren haben.