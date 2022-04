von Doris Eichkorn

Sich bewusst regional zu ernähren, wird immer beliebter. Hofläden erfahren einen stetig wachsenden Zulauf und vielerorts werden Verkaufsautomaten mit den verschiedensten Waren aus dem Boden gestampft. Auch die Familie Deyer vom Mühlinger Altschorenhof ist seit mehr als 20 Jahren in der Direktvermarktung tätig. Früher verkaufte sie direkt ab Hof, Fleisch und Wurstwaren der eigenen Tiere.

Im Jahr 2001 jedoch begann die Familie mit einem ganz anderen Betriebszweig. Der Fleischwolf wich der Eismaschine, und nach den ersten Versuchen war schnell klar, dass die Produktion von Speiseeis für die Familie nicht mehr wegzudenken ist. Eingestiegen war die Familie mit alltäglichen Sorten, erinnert sich Andreas Deyer.

Doch die Familie wurde kreativ und so entstand unter anderem eine der beliebtesten Sorten des Hofeises. „Der Reichenauer Joghurttraum ist einer der Lieblinge unserer Kunden“, so Andreas Deyer im Gespräch mit dem SÜDKURIER in seinem neuen Verkaufsgebäude direkt am Hof.

Erweiterung des Angebots

Vielfach seien Menschen an Sonn- und Feiertagen mit ihrem Auto oder Motorrad auf den Hof gekommen. Sie waren dem Hinweisschild an der nahen B14 gefolgt und auf der Suche nach dem Bauernhofeis. An solchen Tagen hat der Hofladen aber geschlossen. „Natürlich haben wir die Leute dann nicht weggeschickt, aber vielleicht hätten sie auch gerne noch gemütlich bei einer Tasse Kaffee ihr Eis im Sonnenschein an einem kleinen Tisch oder auf einer Bank gegessen“, so Andreas Deyers Vermutung.

Diese Vermutung ist es auch, die mit dafür sorgte, dass die Deyers ein neues Gebäude für den Verkauf herrichteten. Hier findet man ab dem morgigen 1. Mai dann mehrere Verkaufsautomaten. Ein Eisautomat bietet rund um die Uhr einen Querschnitt des 35 Sorten umfassenden Grundsortiments, darunter ist Milch-Sahne-Eis, Joghurt-Eis, aber auch vegane und laktosefreie Varianten.

Das Angebot soll sich im Laufe des Jahres immer wieder ändern. Hinzugekommen sind auch ein Kaffeeautomat sowie ein weiterer Automat mit Getränken und Snacks.