von Holle Rauser

In der Doppelgemeinde gibt es wenige Temposünder: das ist das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung in Mühlhausen-Ehingen. Gemessen wurde im November und Dezember an drei Stellen.

„Ein überraschend entspannendes Bild“, so Christian Denzel vom Bauamt. Sowohl auf der Schloßstraße in Höhe Lindengärtle Richtung Ortsmitte als auch in Ehingen auf der Mühlhäuser Straße halte sich der Großteil (über 90 Prozent) an die Beschränkungen.

Wo dann doch gerne mal aufs Gas gedrückt wird

Lediglich bei der dritten Messstelle bei Auto Störk Richtung Ortsausgang werde mehr „Gas gegeben“. Ein weiteres Gerät sei vom Landkreis mobil im Bachweg aufgestellt worden. Von 43 Fahrzeugen sei nur eines geblitzt worden, ergänzte Bürgermeister Patrick Stärk. Die mobilen Geräte seien grundsätzlich unauffällig, so Stärk.

Die Gemeinderäte berichteten dennoch von Rasern. „Es sind subjektive Eindrücke“, vermutete der Bürgermeister. „Die schnellen Fahrer fallen eher auf als die normalen Fahrer“. Ein Problem: Über die Sozialen Medien sprechen sich Blitzer schnell herum.