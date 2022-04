Die letzten Schäden aus der Hochwasser-Nacht von 2021 in Mühlhausen werden derzeit behoben. Wie Bürgermeister Patrick Stärk mitteilt, steht die Fertigstellung des Feldwegs Ob dem Ziel kurz vor seiner Fertigstellung. „Die Firma Storz hat den nach dem Starkregenereignis aus dem Vorjahr stark in Mitleidenschaft gezogenen Feldweg wieder hergestellt und mit einem neuen Asphalt versehen“, sagt der Rathauschef der Hegauer Doppelgemeinde.

Das war geschehen: In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli hatten starke Regengüsse den Ortsteil Mühlhausen überflutet. Wassermassen stürzten den Hang an der Grundschule und beim ehemaligen Restaurant Löwen hinab, aus den Gullideckeln schossen große Wasserfontänen. Noch am Unglücksabend war auch Bürgermeister Patrick Stärk vor Ort und er schilderte zum Teil schreckliche Bilder. „Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, Mühlhausen zu retten“, so dramatisch beschrieb er in der Unwetternacht die Lage. Den Ortsteil habe es ganz schlimm getroffen. So extrem, dass man sich dazu entschied, Mühlhausen bis in den frühen Morgen hinein komplett abzuriegeln.

Auch der Feldweg Ob dem Ziel sei laut Bürgermeister Stärk besonders heftig beschädigt worden. „Der Weg war nicht mehr zu retten“, betont er. Dies soll sich nun ändern: Er rechne damit, dass der Feldweg noch in dieser Woche wieder nutzbar sein werde. 65.000 Euro hat die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen in die Erneuerung investiert. Zuschüsse seien laut Stärk allerdings keine geflossen.

Wasserrohrbruch legt große Teile Mühlhausens lahm

Und auch bei in Sachen Schloßstraße, die ebenfalls in der Unwetternacht stark beschädigt wurde, gibt es Neuigkeiten. Allerdings startete die Woche für viele Mühlhausener mit einem Schreckmoment. Laut Stärk sei es im Zuge der Sanierung zu einem Wasserrohrbruch gekommen. „Vor dem Rathaus wurde bei den Arbeiten eine Wasserleitung beschädigt“, sagte er. Zwei bis drei Stunden hätten mehrere Haushalte deshalb kein Wasser gehabt. „Die Schäden sind wieder behoben“, so Bürgermeister Stärk weiter.