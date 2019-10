Vom jungen Handballspieler zum Funktionär – so lässt sich die sportliche Laufbahn von Harald Schütz zusammenfassen. Dieser Sport begleitet ihn bis heute: Schütz war aktiver Spieler in der ersten Mannschaft Abteilung Handball des TV Ehingen, Trainer der Jugendmannschaften und auch der ersten Mannschaft, die zu der Zeit von der Landesliga in die Oberliga aufstieg. Im Gespann mit Mesut Parlak war er 25 Jahre Schiedsrichter und ist seit 2002 Leiter der Abteilung Handball in TV Ehingen.

Und das mit Begeisterung für diese Sportart, die er damals als Achtjähriger nicht freiwillig wählte. „Wenn man jung war, ging man zum Musikverein oder zum Handball, was anderes gab es in Ehingen nicht“, erzählt Schütz. Ein richtiger Start war das auch noch nicht, denn mangels C-Mannschaft musste er zwangsläufig pausieren und spielte stattdessen Fußball in Volkertshausen.

Als 22-Jähriger zurück zum Handball

Über den Bundeswehrdienst fand er wieder Gefallen am Handball, kam als 22-Jähriger in Ehingen zum Handball zurück und spielte sich in die erste Herrenmannschaft vor. Zu der Zeit wurde die erste Damenmannschaft gegründet, in der sich überwiegend die Frauen der Spieler zusammenfanden.

Harald Schütz geht das Herz auf, wenn er an glorreiche Zeiten zurückdenkt, in denen zwei Damenmannschaften und fünf Herrenmannschaften an Wettkämpfen teilnahmen. „Wir hatten viele ehrenamtliche Trainer, die alles gegeben haben“, hebt er Joachim Garcia hervor, der die Spieler vorangepuscht und einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaften beigetragen habe.

Bis zu 22 Mannschaften im Verein

Zu Glanzzeiten hatte der Verein 22 Mannschaften und die Trainer der Jugend- und Erwachsenen-Abteilungen hätten um jeden freien Platz in der Halle gekämpft. Durch den Erfolg sei der Verein so gewachsen, dass die Kreissporthallen in Singen und Radolfzell angemietet wurden. „Man kann gar nicht alle aufzählen, die zum Erfolg beigetragen haben“, nennt Schütz nur Sissy Wiggenhauser und Gerhard Lohrer, die sich als Betreuer für die Jugend einsetzten. Mit Stolz denkt er daran zurück, dass es im TV Ehingen sogar eine Mädchenmannschaft gab. Handball sei eine Randsportart, heute kämpfe man um Nachwuchs.

Harald Schütz kann der Redensart „Ohne Fleiß kein Preis“ nur zustimmen. „Wenn man von etwas überzeugt ist, dann hat man auch Erfolg“, ist seine Philosophie. Er sei schon ehrgeizig und fühle sich für die sportlichen Erfolge der Abteilung Handball verantwortlich. Schütz sagt, dass schon ein gewisses Leistungsdenken dahinter stehe. „Unsere erste Herrenmannschaft ist unser Schiff und gibt die Fahrtrichtung vor“, eine erfolgreiche Mannschaft ziehe untere nach. Ein erfolgreicher Verein habe auch Zulauf von Nachwuchs.

„Man muss Vorbild sein“

Für jedes Ehrenamt gelte aber: „Man muss Vorbild und präsent sein, nur vom Reden passiert nichts.“ Kompromissbereitschaft gehört für ihn dazu, aber den Leitfaden müsse man im Auge behalten. Als einer von fünf Abteilungsleitern im TV Ehingen ist er in der Abteilung Handball zuständig für drei Herrenmannschaften, zwei Damenmannschaften und neun Jugendmannschaften mit 150 Kindern und Jugendlichen. Trainer müssten den Spielern Motivation vorleben, das zähle für Aktive und die Jugendspieler. „Das muss einem liegen“, sagt Schütz.

Handball sei kein Einzelsport und jungen Spielern müsse man neben Spieltechnik auch soziales Verhalten beibringen. Im Unterschied zu den Aktiven sei der Anspruch ans Training höher, ein Trainer müsse fachliche Kompetenz mitbringen. Eine Herausforderung sei es schon, aber Schütz betont: „Das Spiel muss Spaß machen. Wir sind keine Profis, aber um Erfolg zu haben, muss jeder sein Bestes geben.“ Die wichtigste Aufgabe des Abteilungsleiters sei es, Leute wie Spielewart oder Jugendleiter zu finden, die ihn unterstützen. Alleine ginge das gar nicht.

Seit 17 Jahren leitet er die Abteilung

Für Harald Schütz ist die Handballabteilung des TV Ehingen zu einer Lebensaufgabe geworden. Bis zum Alter von 47 Jahren war er aktiver Spieler und hat die Zeit vor Inbetriebnahme der Eugen-Schädler-Halle in der kleinen Ehinger Turnhalle miterlebt. Er war Spieler und Trainer der Jugendmannschaften und leitet seit 17 Jahren die Abteilung Handball im TV Ehingen. Eine Aufgabe, die ihm liegt.

