Moos vor 4 Stunden Verwirrung um die Post in Moos: „Es ändert sich nichts“ betonen Inhaber des „s‘Poschtlädele“ Die Deutsche Post sucht in Moos nach einem neuen Standort. Für Kunden bleibt aber alles wie gewohnt: Im Geschäft „s‘Poschtlädele“ in der Dorfstraße kann man wie gewohnt Briefe und Pakete abholen und aufgeben.

Sie nehmen Briefe und Pakete von allen Dienstleitern aus der Deutschen Post an: Silke Lobien (links), Sandro Fürst, Eva-Maria Schober in ihrem Geschäft in Moos. | Bild: Mario Wössner