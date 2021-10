Da hängen sie, die vielen Zettel am schwarzen Brett in der Universität Konstanz: „Wir suchen für unseren 18-Jährigen Sohn (Erstsemester) eine Wohnung“ oder „WG-Zimmer in Konstanz und Umgebung gesucht“. Alle haben sie eines gemeinsam: Zum Start des Wintersemesters (4. Oktober an der HTWG, 15. Oktober an der Universität Konstanz) suchen viele Studierende noch eine Unterkunft.

Auch das Studierendenwerk Seezeit schlägt daher in einer Pressemitteilung Alarm: Alle 2362 Zimmer in den Konstanzer Wohnanlagen seien an Studenten bereits vergeben. Rund 600 Bewerbern habe das Studierendenwerk für Konstanz Absagen erteilen müssen. In Friedrichshafen (198 Plätze) und Weingarten (204 Plätze) seien ebenfalls keine Zimmer mehr frei. In Ravensburg nur noch wenige. Notquartiere könne Seezeit aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung nicht anbieten.

Mit den Präsenzvorlesungen ziehen die Zahlen wieder an

Seit dem Wintersemester ist wieder Präsenzunterricht in den Hochschulen möglich. Die Studenten kommen daher wieder zurück in die Hochschulorte wie Konstanz. Das stellt auch Helmut Baumgartl, Geschäftsführer von Seezeit Studierendenwerks Bodensee fest. “Mit Präsenzvorlesungen ziehen die Zahlen wieder an“, wird Baumgartl in der Pressemitteilung zitiert.

Während der vergangenen drei Semester, in denen die Lehre überwiegend online stattfand, kamen laut Seezeit weniger Studierende in die Städte. Das habe auch zu Leerständen in den Wohnanlagen geführt. Aber das Blatt habe sich nun gewendet. In den vergangenen Wochen sei die Nachfrage wieder auf ein ähnliches Niveau wie vor der Corona-Pandemie gestiegen. Jetzt heißt es: Statt Leerstand: Notstand. „Wir appellieren immer wieder an private Vermieterinnen und Vermieter, ihren Wohnraum in und um die Hochschulstädte am Bodensee bezahlbar an Studierende zu vermieten“, erläutert Baumgartl. In der Online-Zimmerbörse von Seezeit können Vermieter ihre Angebote kostenfrei einstellen.

http://www.seezeit.com/zimmerboerse