„Wir alle – das Präsidium, die Dozentinnen, Dozenten und Mitarbeitende der HTWG – freuen uns auf Sie“, so begrüßte Professor Thomas Birkhölzer, Vizepräsident Lehre, Qualität und digitale Transformation die Studienanfänger und versicherte ihnen, dass es der Hochschule wichtig sei, möglichst jeden erfolgreich durch das Studium zu begleiten. Das teilt die Hochschule in einem Pressebericht mit.

Der Vizepräsident übermittelte den Erstsemestern auch die besten Wünsche von HTWG-Präsidentin Sabine Rein. Sie konnte die Erstsemester nicht persönlich begrüßen, da sie derzeit als Mitglied der Delegationsreise von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in den USA unterwegs ist.

Professor Birkhölzer erinnerte an sein Studium zur Zeit des Nato-Doppelbeschlusses, eine Zeit, zu der ähnliche Sorgen wie heute die Zukunftsgedanken junger Menschen beschäftigt hätten. Damals habe er es als Geschenk empfunden, sich nach dem Wehrdienst auf das Studium konzentrieren und Wissen aufsaugen zu können.

Prof. Dr. Thomas Birkhölzer heißt die Erstsemester in der Aula der HTWG herzlich willkommen. | Bild: HTWG Konstanz

Oberstes Anliegen: Lehre in Präsenz

Wo dies an der Hochschule möglich ist, zeigten vom AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) bis zur Zentralen Studienberatung Einrichtungen, Servicestellen und Initiativen. Oberstes Anliegen: Lehre in Präsenz. Zum Start der Vorlesungszeit zählt die HTWG rund 4600 Studenten, darunter 602 Anfänger in Bachelor- und 162 Anfänger in Masterstudiengängen (die Zahl ist noch nicht final).

Oberstes Anliegen der Hochschule sei, trotz der Energiesituation das Wintersemester in Präsenz durchzuführen. Die Hochschule leiste dabei einen Beitrag für die Einsparung von Energie und habe entsprechende Maßnahmen ergriffen. Hörsäle und Büros werden bis 18 Uhr auf 19 Grad geheizt, danach beginnt die Nachtabsenkung auf 15 Grad. Veranstaltungen am Abend werden in den am besten gedämmten Gebäuden der Hochschule stattfinden.