Erneut ist es im Bereich Austraße im Konstanzer Stadtteil Petershausen-West zu einem Überfall auf offener Straße gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, griff ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag, 4. Juni, einen jungen Mann an und verletzte ihn. Zum Glück verhinderte ein beherzter Anwohner Schlimmeres.

Das 21-jährige Opfer lief gegen 4.30 Uhr durch die Austraße, als ihn ein unbekannter Mann auf Höhe der Hausnummer 67 unvermittelt attackierte, zu Boden riss und mehrfach auf ihn eintrat. Als der Anwohner den Angreifer aus dem Fenster eines angrenzenden Wohnhauses anschrie, flüchtete der Unbekannte jedoch. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Konstanz Wo sind Mutzi, Lola und Lenny? Verzweifelte Suche rund um Fürstenberg – und ein schlimmer Verdacht Das könnte Sie auch interessieren

Zu dem unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass er groß und kräftig war und dunkle Haare hatte. Bekleidet war er mit einem kurzärmeligen blauen Oberteil und einer schwarzen kurzen Hose.

Erst am 3. Mai hatte es im Bereich Austraße einen ganz ähnlichen Vorfall gegeben. Ein 46-jähriger Mann war an jenem Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf dem Weg zwischen der Wollmatinger Straße und der Moosstraße unterwegs, der die Austraße kreuzt. Dabei kam ihm ein Unbekannter entgegen, der den Fußgänger zunächst in einer fremden Sprache ansprach – welche, ist unklar – und anschließend mit einem Messer angriff.

Bild: Schönlein, Ute

Als das Opfer wegzurennen versuchte, stach der Unbekannte nochmals auf den Mann ein und flüchtete dann in Richtung Wollmatinger Straße. Der 46-Jährige erlitt drei Stich- und Schnittwunden, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zu dem Fall gebe es keine neuen Erkenntnisse, sagte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal am Montag, 5. Juni, auf Anfrage. Die Ermittler achteten aber auf mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Die Personenbeschreibung des ersten Täters steht der des zweiten zumindest nicht entgegen: Der Angreifer vom 3. Mai soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein, hatte schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Unbekannte damals mit einer schwarzen Jacke oder Pulli, blauer Jeans und schwarzen Turnschuhen.

Konstanz Nach zwei Überfällen auf Passanten – Polizei hofft bisher vergeblich auf hilfreiche Zeugenaussagen Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des oder der Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Konstanzer Revier zu melden.