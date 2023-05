Ein Mann ist am Mittwochabend, 3. Mai, in Petershausen-West von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Hintergründe zu dem Fall sind noch völlig unklar. Wie die Polizei mitteilte, war der 46-Jährige gegen 19.30 Uhr von der Wollmatinger in Richtung Bücklestraße unterwegs. Dabei benutzte er den Fußweg zwischen Wollmatinger und Austraße. Dort kam ihm ein unbekannter Mann entgegen, der ihn zunächst in einer fremden Sprache ansprach und in der Folge unvermittelt mit einem Messer angriff.

Als das Opfer wegzurennen versuchte, stach der Unbekannte nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz nochmals auf den Mann ein und flüchtete anschließend in Richtung Wollmatinger Straße. Der 46-Jährige erlitt insgesamt drei Stich- und Schnittwunden, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zu dem unbekannten Angreifer liegt der Polizei eine Beschreibung vor: Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke oder Pulli, blauer Jeans und schwarzen Turnschuhen. Das Polizeirevier Konstanz hofft auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07531 995-2222.