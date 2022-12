Konstanz vor 53 Minuten

Vorsicht, Taschendieb! Langfinger schlägt auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt zu

Die Tricks der Taschendiebe sind geschickt: Sie nutzen jede Unaufmerksamkeit aus, lenken ihre Opfer ab oder rempeln sie an, um an Beute zu gelangen. So erging es einem Weihnachtsmarktbesucher in Konstanz.