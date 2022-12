Auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt ist es am Mittwochabend, 30. November, zu mehreren Taschendiebstählen gekommen. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Unbekannte Täter stahlen demnach im Bereich der Verkaufsstände auf der Marktstätte einige am Boden abgestellte Handtaschen und Rucksäcke.

Die Polizei warnt deshalb vor Kriminellen, die auch auf Weihnachtsmärkten derzeit vermehrt unterwegs sind. „Die Diebe gehen dabei geschickt vor und nutzen jede Unaufmerksamkeit ihrer Opfer oder lenken diese sogar bewusst ab. Insbesondere dort, wo sich viele Menschen aufhalten, werden auch Taschendiebe aktiv – seien Sie in Menschenansammlungen immer besonders wachsam!“, heißt es in der Mitteilung.

Tipps, um sich vor Dieben zu schützen Um sich vor solchen Dieben zu schützen, rät die Polizei: Seien Sie immer aufmerksam und lassen Sie Rucksäcke oder Taschen nie unbeaufsichtigt! Nehmen Sie am besten gar keine Wertsachen mit auf den Weihnachtsmarkt – benötigte Gegenstände wie Geldbeutel oder Handy sollten möglichst in den Innentaschen der Kleidung oder in einer Tasche vor dem Körper getragen werden! Achten Sie auf Personen in Ihrem Umfeld, die sich möglicherweise auffällig verhalten – warnen Sie andere, wenn Ihnen etwas auffällt oder verdächtig vorkommt!

Wie man sich vor diesen Tätern schützen kann, steht unter anderem auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet.