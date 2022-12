Der oder die Unbekannte habe zwischen 21.30 Uhr am Samstag und 9.45 Uhr am Sonntag die Türen von vier um das Zeppelindenkmal stehenden Verkaufshütten gewaltsam aufgebrochen. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mit.

Er oder sie habe die Stände durchsucht und dabei Bargeld und mehrere Schmuckstücke erbeutet. Wie hoch die Summe des Schadens ist, sei im Moment noch Gegenstand der Ermittlungen, sagt Katrin Rosenthal, Sprecherin der Polizei, auf Nachfrage.

Ebenfalls noch unklar ist, ob der aktuelle Einbruch im Zusammenhang steht mit einem Einbruch vor mehreren Tagen. In der Nacht auf den 16. Dezember brachen ebenfalls unbekannte Täter in einen Trüffel-Stand auf dem Weihnachtsmarkt ein und stahlen Waren im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch in einen weiteren Stand misslang.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum in der Nacht zu Sonntag Verdächtiges im Bereich des Weihnachtsmarktes aufgefallen ist. Diese werden gebeten sich unter (07531) 995-2222 zu melden.