Unbekannte Täter haben irgendwann im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 7. September, bis Donnerstagmorgen drei Fahrräder aus einem Mehrfamilienhaus in der Klingenbergstraße in Petershausen-West gestohlen. Das schreibt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Konstanz Vorsicht, liebe Radler! Diebe haben seit 2017 tausende Fahrräder in Konstanz gestohlen Das könnte Sie auch interessieren

Die Diebe knackten demnach das Vorhängeschloss eines Kellerabteils und entwendeten daraus zwei Rennräder und ein Gravelbike (eine Art Rennrad für Fahrten im Gelände). Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung weiter. Hinweise auf die Diebe und den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Konstanz entgegen – Telefon (07531) 995-0.