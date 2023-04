Zwölf Tage nach einem Raub, der sich bereits am 2. April auf dem Bodenseeradweg ereignete, hat das Polizeipräsidium Konstanz eine Pressemitteilung mit der Bitte um Zeugenhinweise veröffentlicht. Die Tat ereignete sich demnach am ersten Sonntag dieses Monats zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr. Das Opfer war ein 34-jähriger Fußgänger.

Der Mann war auf dem Radweg in Richtung Bahnhof Fürstenberg/Petershausen gelaufen. Auf Höhe der Einmündung zur Felix-Wankel-Straße sprachen ihn zwei Unbekannte an, die sich laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal bereits am späteren Tatort aufhielten.

Die drei seien zunächst in Streit geraten, so Rosenthal. Schließlich habe einer der Unbekannten den 34-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand verletzt, in dessen Jackentasche gegriffen und den Geldbeutel des Mannes entwendet. Anschließend flüchteten die Angreifer.

Auch aus dieser Richtung, von der Felix-Wankel-Straße aus, könnten Zeugen etwas beobachtet haben. | Bild: Sven Frommhold

Die lange Dauer bis zur Veröffentlichung des Falles begründete die Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mit den dafür nötigen Ermittlungen. Zu den Tätern liegen der Polizei eher vage Personenbeschreibungen vor: Einer der beiden war demnach etwa 1,80 Meter groß und schlank, hatte dunkle Locken und eine dunkle, fast schwarze Hautfarbe. Der andere war etwa 1,60 Meter groß, hatte helle Haut und und war schwarz maskiert.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.