Im Thurgau hat es erneut einen Raubüberfall auf einen Tankstellenshop gegeben. Diesmal schlug ein noch unbekannter Täter an der Klarastrasse in Arbon zu.

Mit Sturmhaube vermummt

Wie die Kantonspolizei mitteilte, betrat der mit einer Sturmhaube vermummte Mann am Montag, 6. März, gegen 20.45 Uhr den Coop Pronto Shop mit Tankstelle. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit der Beute in einer Lidl-Tasche zu Fuß.

Körperlich blieben die Angestellten bei dem Überfall unverletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei brachte bisher nichts. Beschrieben wird der Täter als circa 1,65 bis 1,75 Zentimeter groß und eher korpulent. Er trug eine dunkle Hose, schwarze Schuhe, einen schwarzen Mantel und schwarze Handschuhe.

Das Foto von der Überwachungskamera in dem Coop-Tankstellenshop in Arbon zeigt den Täter. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Überfall war bereits der siebte geglückte derartige Raub innerhalb eines halben Jahres im Nachbarkanton des Landkreises Konstanz. Begonnen hatte es am Morgen des 5. September mit dem bis heute nicht aufgeklärten Überfall auf den Migrol-Tankstellenshop in der Romanshornerstrasse in Kreuzlingen.

Die Konstanzer Nachbarstadt, genau genommen die BP-Tankstelle in derselben Straße, war dann Anfang Februar ein weiteres Mal Tatort. In diesem Fall hatte es der unbekannte Täter unmittelbar zuvor bereits an einem Kiosk versucht, sich dort aber plötzlich anders entschieden und das Weite gesucht.

In einem Fall gab es keine Beute

Laut Michael Roth von der Kantonspolizei Thurgau kommt zu den sieben vollzogenen noch ein versuchter Raubüberfall, bei dem aber keine Beute gemacht wurde. Aufgeklärt sind drei Fälle, zwei Täter wurden festgenommen: Sie hatten in Märstetten, Sulgen und am 18. Dezember ebenfalls in Arbon zugeschlagen. Damals war dort der Agrola-Tankstellenshop ausgeraubt worden – die auffälligen Tätowierungen am Hals und am Handrücken des Täters erleichterten den Ermittlern aber wohl die Arbeit.

Wer Angaben zu dem Täter im jüngsten Fall oder andere sachdienliche Hinweise machen kann, sollte sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter (058) 3452222 melden. Anrufer aus Deutschland müssen die Landesvorwahl 0041 verwenden.