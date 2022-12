Drei gegen einen! Unbekannte haben auf einen 14-Jährigen am Zähringerplatz eingeschlagen. Wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hervorgeht, haben am Montag, 26. Dezember, drei Jugendliche den 14-Jährigen bestehlen wollen. Als dies nicht gelang, schlugen sie auf ihr junges Opfer ein.

Laut der Pressemitteilung forderten die drei Unbekannten am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 17 Uhr den Jugendlichen an der Bushaltestelle stadteinwärts auf, ihnen seine Umhängetasche auszuhändigen. Als der 14-Jährige sich geweigert habe, flogen die Fäuste. Der 14-Jährige konnte aber in den nahe gelegenen Kiosk flüchten.

Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Laut der Polizeimeldung sollen die drei Täter zwischen 16 und 17 Jahre alt gewesen sein. Zu ihnen liegen folgende Beschreibungen vor:

Ein Täter habe eine schwarze Jacke und Jeanshose getragen, eine tiefe Stimme gehabt und im Jugendslang gesprochen.

Der zweite Täter sei ebenfalls mit einer schwarzen Jacke und Jeanshose bekleidet gewesen und habe kurze schwarze Haare. Auch er habe mit einer tiefen Stimme gesprochen.

Beim dritten Täter sei lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jacke getragen und schwarze Haare habe.

Personen, die Hinweise zum Überfall oder den Tätern geben können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Konstanz unter (07531) 995-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.