Der Täter soll die 20-Jährige bereits in der Schottenstraße bedrängt und verfolgt haben, am Seerhein sei es dann erneut zum Übergriff gekommen. Wie die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, hat sich der Vorfall am Sonntagmorgen, 8. Oktober, gegen 5.15 Uhr ereignet.

Konstanz Senior bedroht 13-Jährige im Bus – Fahrgäste verhindern Schlimmeres! Das könnte Sie auch interessieren

Den Angaben nach wurde eine Frau am Webersteig in Konstanz auf Höhe der Handwerkskammer sexuell belästigt. Der bisher unbekannte Täter habe die Frau bereits in der Schottenstraße angesprochen und sie bedrängte. Die Frau wehrte sich dagegen und versuchte zu flüchten.

Doch der Unbekannte habe die 20-Jährige wieder eingeholt und sie sei von ihm erneut sexuell angegangen worden. „Durch Hilferufe wurden Passanten und Anwohner auf die Notlage aufmerksam und eilten zu Hilfe“, schreibt der Beamte des Führungs- und Lagezentrums der Polizei in der Pressemitteilung.

Am Webersteig ist die Frau den Polizeiangaben nach erneut sexuell belästigt worden. | Bild: SK

Da andere Menschen auf die Situation aufmerksam wurden, ergriff der Mann die Flucht. Er sei mit einem Fahrrad über die Fahrradbrücke in Richtung Petershausen abgehauen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige jedoch nicht mehr erwischt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Haben Sie sachdienliche Hinweise? Dann melden Sie sich bitte beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9950.