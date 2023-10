Wer kann dabei helfen, den Vorfall aufzuklären? Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, habe sich am Dienstag, 26. September, im Stadtbus Folgendes zugetragen: „Gegen 18 Uhr war ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Bus der Linie 6 von der Carl-Benz-Straße in Richtung Riedstraße unterwegs. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte ein unbekannter Mann das Kind und versuchte es zu schlagen.“

Dass die 13-Jährige körperlich unversehrt blieb, sei anderen anwesenden Personen zu verdanken. Sie hätten verhindern können, dass der Mann auch zugeschlagen habe. Nach dieser Eskalation habe der Unbekannte den Bus an der Haltestelle Riedstraße verlassen.

Nun veröffentlicht die Polizei eine Beschreibung des Gesuchten: Er sei etwa 70 bis 80 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß. Er habe eine normale Statur, weiße Haare, grün/blaue Augen und eine große Nase. Der Unbekannte habe an diesem Tag eine schwarze Lederjacke getragen und er würde Hochdeutsch sprechen.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich zu melden. Die Telefonnummer lautet: 07531 9950.