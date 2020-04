Freiheit oder Sicherheit: Unzählige Menschen erfahren dieses Dilemma jeder Gesellschaft so unmittelbar wie noch nie. So gesehen, wäre die Abriegelung eines Konstanzer Flüchtlingsheims nichts Besonderes – nicht nur dessen Bewohner müssen erhebliche Einschränkungen in ihrer persönlichen Entfaltung hinnehmen.

Dennoch weist der Fall über sich selbst hinaus. Er zeigt, wo noch immer politisches Erregungspotenzial liegt. Auch Bewohner von Pflegeheimen sind unfreiwillig isoliert, auch ihre Angehörigen dürfen keinen Kontakt haben. Sie halten sich auch ohne Zaun und Polizei an die Vorgaben. Es wäre fatal, hier mit unterschiedlichem Maß zu messen.

Das zähe Ringen zwischen Freiheit und Sicherheit

Wie viel Freiheit darf man Einzelnen nehmen, um mehr Sicherheit für Alle zu schaffen? Einheitliche Regelungen für diese Frage gibt es nicht. Jeder Fall ist ein Einzelfall, und jeder Fall birgt das Risiko einer Fehleinschätzung mit schweren Folgen. Wer hier Verantwortung trägt, braucht kritischen Respekt, nicht ideologischen Argwohn.