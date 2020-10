Der Montag war einer der intensivsten Tage, seit Jürgen Kaz als Schulleiter des Humboldt-Gymnasiums in Amt und Würden ist. „Wir haben zusammen mit dem Sekretariat bis in den späten Abend hinein telefoniert“, sagt er. „Jetzt haben wir alles geregelt.“

Rückblick: Nachdem er am Montagmorgen von einem positiven Corona-Test einer Schülerin aus der elften Klasse erfuhr, schickte Jürgen Kaz vorsorglich alle übrigen 119 Schüler dieser Jahrgangsstufe nach Hause.

Kontaktpersonen herausfiltern

Daraufhin wurde fieberhaft eruiert, wer mit dieser Schülerin in Kontakt stand. „Wir mussten herausfiltern, wer Kontaktperson der Kategorie eins und wer Kontaktperson der Kategorie zwei war“, erklärt der Direktor. „Sie hatte sich nicht in der Schule infiziert, sondern beim privaten Nachhilfeunterricht.“

Bild: Tesche, Sabine

Dabei stellte sich heraus: 78 Schüler hatten große Schnittmengen mit der infizierten Mitschülerin, sie wurden in die Kategorie eins eingeteilt, also als Personen mit engem Kontakt und daher mit höherem Infektionsrisiko. „Mit diesen Familien mussten wir telefonieren“, so Jürgen Kaz. Im Auftrag des Gesundheitsamt schickte die Schule an die Familien Fragebögen zum Gesundheitszustand der Mitglieder sowie Informationen zum Schutz vor Infektionen und zum Krankheitstagebuch.

Verordnete Quarantäne durch das Gesundheitsamt-und dann? Das Gesundheutsamt schreibt Kontaktpersonen bestätigter COVID-19-Fälle:

Ihnen wird eine häusliche Quarantäne bis zum 14. Tag nach dem letzten Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten auferlegt. Es ist Ihnen in dieser Zeit untersagt, Ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Auch ist es Ihnen in dieser Zeit untersagt, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht mit Ihnen im Haushalt leben.

Für die Zeit der häuslichen Quarantäne unterliegen Sie der Beobachtung durch das Gesund-heitsamt gemäß § 29 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).

Einzuhaltende Maßnahmen:

• Meiden Sie die Kontakte zu anderen Personen.

• Halten Sie in Ihrem Haushalt eine zeitliche und räumliche Trennung von anderen Haushalts-mitgliedern ein. Eine zeitliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden.

• Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen und drehen Sie sich weg. Halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase oder benutzen Sie ein Taschentuch, das sie sofort entsor-gen.

• Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife.

• Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund.

• Messen Sie Ihre Körpertemperatur zweimal täglich 14 Tage lang ab dem letzten Kontakt zu dem COVID-19-Erkrankten. Notieren Sie Ihre Körpertemperatur in dem Krankheitstagebuch, welches dieser Mail beiliegt.

• Nehmen Sie Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen, Halskratzen oder Durchfall ernst. Bei Auftreten dieser Symptome kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Hausarzt oder den kassen-ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116117) und geben Sie die Information weiter, dass Sie eine Kontaktperson eines COVID-19-Erkrankten sind. Informieren Sie ebenso das Gesund-heitsamt über die neu aufgetretenen Symptome.

• Falls Sie eine Bescheinigung über den Zeitraum der Ihnen auferlegten Quarantäne benötigen, kontaktieren Sie bitte die für Sie zuständige Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung (Ortspolizeibe-hörde).

• Für den Kontakt mit dem Gesundheitsamt nutzen Sie bitte folgende Telefonnummer: +49-(0)-7531-800-2410 oder wenden Sie sich per Mail an corona.gesundheitsamt@LRAKN.de.

Das Robert-Koch-Institut sieht eine 14-tägige Quarantäne vor sowie eine Reduzierung der Kontakte zu anderen Personen im Haushalt. Zeigen diese Personen Symptome, die denen einer Covid-19-Erkrankung ähneln, greifen die nächsten Maßnahmen.

Auch die übrigen betroffenen Elftklässler sind vorsorglich daheim, vier Lehrer sind ebenfalls betroffen. „Es findet Online-Unterricht nach Stundenplan statt“, erklärt Jürgen Kaz. Präsenzunterricht der vier Lehrer in anderen Jahrgängen wird durch Vertretungslehrer aufgefangen. Am Freitag kommender Woche, also am Tag vor Beginn der Herbstferien, kommen Lehrer und Elftklässler wieder in die Schule, dann endet die Karenzzeit.