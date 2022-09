Unbekannte Täter sind über das Wochenende in die Geschäftsräume einer Firma in der Fritz-Arnold-Straße in Konstanz eingebrochen. Das wurde am Montagmorgen bei Arbeitsbeginn festgestellt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hebelten die Einbrecher irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 3. September, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, die Eingangstür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Aus den Büroräumen im ersten Obergeschoss erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld.

Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Fritz-Arnold-Straße beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können. Sie können sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 melden.