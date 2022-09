Gleich drei Radfahrerinnen sind zwischen Donnerstagnacht und Freitagmorgen bei Verkehrsunfällen in Konstanz leicht verletzt worden. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Los ging es demnach am Donnerstag gegen 22.15 Uhr. Als eine 32-jährige Radlerin in der Hafenstraße über die Unebenheiten der dort liegenden Bahngleise fuhr, stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 5.50 Uhr am frühen Freitagmorgen landete eine 35-Jährige an der Ecke Jahnstraße/Moltkestraße am dortigen Bahnübergang ebenfalls unsanft auf dem Boden. Auch sie wurde leicht verletzt.

Rund drei Stunden später, gegen 8.40 Uhr, stürzte eine 23 Jahre junge Bikerin nach einer Vollbremsung auf dem Radweg an der Max-Stromeyer-Straße. Ein 81-jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen auf den Parkplatz des dortigen Rewe-Marktes nahe dem Kreisverkehr Riedstraße nicht auf die Vorfahrt der Radlerin geachtet. Zu einer Kollision zwischen Rad und Auto kam es nicht.

Die Radfahrerinnen wurden laut Polizei jeweils vom Rettungsdienst behandelt beziehungsweise ins Krankenhaus gebracht. Dort landete auch ein 27-jähriger Radfahrer, der am Donnerstagabend auf der Thingoldstraße in Dingelsdorf Richtung Wallhausen zu Fall kam. Vermutlich hatte sein Vorderrad plötzlich blockiert.