Schulen und Vereine kämpfen schon lange mit zu wenig Sportflächen, aber derzeit ist es besonders eng: Gleich zwei Hallen sind vorübergehend gar nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Ursache dafür sind bauliche Schäden. Sportler müssen zusammenrücken, so manche Trainingseinheit fällt auch ganz aus.

Der Sportbetrieb für Schulen und Vereine ist in der Theodor-Heuss-Halle aktuell nicht möglich. | Bild: Hanser, Oliver

Die alte Theodor-Heuss-Halle am Standort Zähringerplatz sollte nach ursprünglichen Plänen abgerissen werden, weil auf dem Areal neuer Wohnraum geplant ist. Doch im Technischen und Umweltausschuss wurde jüngst verkündet, dass die Halle nun doch stehen bleiben darf – sehr zur Freude der Nutzer.

Diese Freude hielt allerdings nicht lange an: Das städtische Sportamt musste die Halle Mitte Oktober komplett sperren. Es bestand die Gefahr, dass sich Deckenplatten lösen und auf die Sportler herunterfallen, weil die Befestigung der Platten nicht mehr ausreichend tragfähig war.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage, wie dieses Problem bemerkt wurde, teilt die städtische Pressestelle mit: „Die Deckenplatten wurden im Zuge der regelmäßigen Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund ihres Alters genauer untersucht. Um kein Risiko von Personenschäden durch herabfallende Platten einzugehen, wurde die Halle gesperrt.“

Die Bauverwaltung werde die Sanierung nun so schnell wie möglich erledigen. Die Deckenplatten werden derzeit abgebaut und entsorgt. „Es ist vorerst nicht vorgesehen, neue Platten zu montieren“, teilt die Stadt mit.

So sah es in der Heuss-Halle vor der Sperrung aus. Handballtraining und andere Vereinsnutzung ist erst nach den Herbstferien wieder möglich. | Bild: Kirsten Astor

Schulen müssen auf andere Orte ausweichen

Von der Sperrung sind die vier Schulen betroffen, die am Standort Zähringerplatz untergebracht sind: Die Grundschule Petershausen, die Theodor-Heuss-Realschule sowie die Gemeinschaftsschulen Lotte Eckener und Gebhard. Ihren Sportunterricht können diese Schulen weiterführen, allerdings in unterschiedlichen anderen Hallen.

Eine größere Einschränkung bedeutet die Hallensperrung für die betroffenen Vereine. Dies sind der PTSV Konstanz, die Handballer der HSG, die Mobile Jugendarbeit und der TC Konstanz. „Für sie konnte kein Ersatz zur Verfügung gestellt werden. Durch die Situation in der Halle Paradies waren die Verlagerungsmöglichkeiten erschöpft“, so die Verwaltung.

Über längere Zeit drang unbemerkt Regenwasser über eine Fuge zwischen Ellenrieder-Gymnasium und Sporthalle Paradies ein. Dies führte zu einem Wasserschaden in Flur und Umkleiden. | Bild: Hanser, Oliver

Damit ist der Wasserschaden gemeint, der während der Sommerferien in der Paradieshalle entdeckt wurde. Noch immer läuft dort die Sanierung in mehreren Abschnitten. Zunächst werden laut Stadt die Bodenaufbauten im Flur und in den Umkleidekabinen wieder hergestellt. Anschließend müssen noch die Duschbereiche saniert werden.

Einen Lichtblick gibt es aber für den Konstanzer Sport: Geplant ist, dass die Arbeiten in der Theodor-Heuss-Halle bis zum Ende der Herbstferien erledigt sind. Dann ist zumindest diese Halle wieder voll nutzbar.