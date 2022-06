Nächste Sachbeschädigung am Konstanzer Hockgraben: Unbekannte haben dort laut Polizei in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum bis zum 1. Juni ein Kunstobjekt unterhalb der Universität mit diversen Schriftzügen und orangefarbenem Spray besprüht. Das teilte die Polizei nun am 21. Juni mit.

Es ist nicht die erste derartige Verzierung an Objekten im Hockgraben; an der neuen Schadstelle laufen bereits die Restaurierungen. Durch die Schmierereien entstand an der Röhrenplastik laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Röhrenplastiken von Friedrich Gräsel aus den Jahren 1974/75 sind über eine annähernd 600 Meter lange Strecke über den Hockgraben verteilt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon (07531) 995-0, entgegen.