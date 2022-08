Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Bankenkrise! Wer in der Altstadt sitzen will, muss oft dafür bezahlen

Immer mehr Gastronomie, immer weniger Sitzbänke: Wer in der Altstadt kurz ausruhen will, kommt kaum umhin, dafür auch in Form eines Kaffees oder Kaltgetränks zu bezahlen – oder muss an einem ungemütlichen Ort pausieren.