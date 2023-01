Ein Radfahrer hat im Bereich Klein Venedig einen Autofahrer mit Pfefferspray angegriffen. Das gibt die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung bekannt. Die Beamten suchen auch nach Zeugen der Tat, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können.

Täter flüchtet auf dem Rad nach Kreuzlingen

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Angriff mit Pfefferspray am Montagabend, 2. Januar, auf der Hafenstraße. Ein 51-jähriger Autofahrer war in in Richtung Klein Venedig unterwegs, als ihm gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Busparkplätze ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegenkam.

Aufgrund des Fahrverhaltens des Fahrradfahrers sollen die beiden Männer anschließend in Streit geraten sein. Als der 51-Jährige daraufhin aus dem Auto ausstieg, habe ihm der Unbekannte plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend flüchtete der Unbekannte auf seinem silbernen Fahrrad in die Schweiz.

Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Sowohl der Autofahrer als auch seine 21 Jahre junge Beifahrerin erlitten durch das Pfefferspray Verletzungen und mussten durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Zu dem unbekannten Radfahrer liegt der Polizei eine Beschreibung vor. Diese lautet wie folgt:

Er sei etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und ungefähr 45 Jahre alt.

Er soll eine kräftige, untersetzte Statur und dunkle Haare haben.

Er habe zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und schwarze Jacke getragen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Radfahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 zu melden.