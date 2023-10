Schock für Campingfreunde an der Hermann-von-Vicari-Straße: Ein unbekannter Täter hat sich dort im Zeitraum von Freitagabend, 6. Oktober, bis Samstagnachmittag an mehreren geparkten Wohnmobilen zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei in einer Pressenotiz mitteilte, ließ der Unbekannte an vier Fahrzeugen an den rechten Reifen die Luft raus. Soweit bislang bekannt, zerstach er zudem an einem der Wohnmobile mindestens einen Reifen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dort liegt die Hermann-von-Vicari-Straße. | Bild: SK

Dass Camper ihre Reisemobile an Straßenrändern in Konstanz parken, ist für Anwohner immer wieder ein Ärgernis. Ein Brennpunkt dabei: die Hermann-von-Vicari-Straße am Rande des Lorettowaldes im Süden von Allmannsdorf.

Ob es sich um eine Racheaktion oder um einen üblen Scherz handelt, müssen nun die Ermittler klären. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz unter 07531 9952222, zu wenden..