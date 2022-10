Wohnen könnte man zwar noch darin, mit der Mobilität ist es aber nicht mehr weit her: Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochnacht, 12. Oktober, die Reifen an einem geparkten Wohnmobil auf der Gustav-Schwab-Straße zerstochen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Der Täter machte dabei keine halben Sachen: Er zerstach an dem ordnungsgemäß abgestellten Fiat-Wohnmobil, das dadurch vorerst zur Wohnimmobilie wurde, alle vier Reifen und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenaussagen, um den Reifenstecher dingfest machen zu können. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Nummer (07531) 995-0 beim Revier melden.