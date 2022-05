Hochkochende Emotionen am hellichten Tag: Auf der Reichenaustraße ist es am Donnerstagmittag zwischen zwei Autofahrern zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf einer der Beteiligten mit seinem Fahrzeug auf den Kontrahenten zugefahren sein soll. Laut einer Mitteilung der Konstanzer Polizei sei die Auseinandersetzung durch eine Uneinigkeit über eine Verkehrssituation zustande gekommen.

Was war passiert?

Dazu schreibt die Polizei, dass auf Höhe einer Bushaltestelle vor dem E-Center Baur an der stadtauswärts verlaufenden Reichenaustraße ein Linienbus angehalten hat, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Hinter diesem Bus fuhr ein 48-Jähriger in seinem blauen Porsche und wollte an dem haltenden Vehikel vorbei. Auf dem linken Fahrstreifen nahte jedoch bereits ein 57-Jähriger in seinem Jaguar.

Unterschiedliche Aussagen Ab hier unterscheiden sich die Aussagen der Beteiligten und mancher Zeugen, weshalb die Polizei nach weiteren Personen sucht, die das Geschehen mitbekommen haben. Es seien gegen 13.30 Uhr viele Menschen unterwegs gewesen, die Beobachtungen gemacht haben könnten, erklärt eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Polizeipräsidiums telefonisch.

Die Bushaltestelle in der Reichenaustraße. | Bild: Michael Buchmüller | SK-Archiv

Da der 48-Jährige im Porsche auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, sei es an dieser Stelle zum Konflikt gekommen. Der Porsche-Fahrer habe den Jaguar-Fahrer aus seinem Auto heraus beleidigt, indem er ihm den Mittelfinger gezeigt habe, und sei weitergefahren. Aufgrund der beleidigenden Geste habe der Porsche-Fahrer den anderen Mann zur Rede stellen wollen.

„An der Ampel auf Höhe der AGIP-Tankstelle hielt der Porsche-Fahrer deshalb seinen Wagen an, stieg aus und ging in Richtung Fahrertür des grauen Jaguars. Der 57-Jährige soll nun ausgeschert und auf den Porschefahrer zugefahren sein“, heißt es in der Pressemitteilung. Daraufhin sei die Polizei verständigt worden, die daraufhin einschritt und die Gemüter beruhigt habe.

Zeugen gesucht

Für die Aufklärung des Sachverhaltes werden nun Zeugen gesucht. Personen, die Beobachtungen zur Verkehrssituation oder dem anschließenden Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 zu melden.