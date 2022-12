Als auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt die Lichter ausgingen, scheinen Unbekannte ihre Chance gewittert zu haben. Jetzt sucht die Polizei nach ihnen – und nach möglichen Zeugen, die die Trüffel-Diebe beobachtet haben könnten.

Aber von Anfang an: Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sind unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. Dezember, in einen Weihnachtsmarktstand auf der Marktstätte eingebrochen.

Leben und Wissen Die zehn teuersten Lebensmittel Das könnte Sie auch interessieren

Darin wurden sie fündig: Aus dem Trüffel-Verkaufsstand fehlen Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem wurde in der Nacht versucht, in einen weiteren Marktstand des Weihnachtsmarktes einzubrechen, was jedoch misslang.

Die Polizei Konstanz hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen der Tat sowie Passanten oder Anwohner, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter (07531) 995-0 beim Polizeirevier zu melden.