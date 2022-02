Am Samstagabend, zwischen 18 und 18.50 Uhr, ist ein 34-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten Tätern im Stadtteil Paradies durch Schläge verletzt worden. Laut dem Polizeipräsidium Konstanz geschah dies an einer Parkbank am Palmenhaus in der Straße Zum Hussenstein.

Die Täter seien dem 34-Jährigen laut eigenen Angaben nicht bekannt und er könne keine genaueren Aussagen zum Grund der Körperverletzung machen. Laut der Polizei soll dies unter anderem auch daran gelegen haben, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und wegen seiner Herkunft eine Sprachbarriere existierte.

Opfer wird zur Behandlung ins Klinikum gebracht

Eine Fußgängerin habe den Mann am Samstag gegen 19 Uhr in einem Gebüsch an der Parkbank am Palmenhaus entdeckt. Obwohl er angab, dass alles in Ordnung sei, rief sie vorsorglich die Polizei. Zusätzlich wurden laut den Beamten Rettungskräfte informiert, die den verletzten 34-Jährigen zur Behandlung in die Konstanzer Klinik brachten.

Konstanz Zerstörungswut entlang der Mainaustraße: Autos beschädigt, Bushaltestelle und Eingangstür demoliert, Verkehrsschilder umgeworfen Das könnte Sie auch interessieren

Um die weiteren Ermittlungen zu vereinfachen sei aufgrund des Alkoholeinflusses und der Sprachbarriere ein Dolmetscher hinzugezogen worden. Trotzdem konnten keine genaueren Informationen über die Täter oder den Grund der Tat gesammelt werden. Deshalb sucht das Polizeirevier Konstanz mögliche Zeugen für die weiteren Ermittlungen, die sich unter (07531) 995-0 melden können.