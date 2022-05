Mitten in der Nacht ist es im Herosépark zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Der Auslöser für den Streit sei der Verdacht gewesen, dass einem von ihnen den Geldbeutel entwendet wurde. Deshalb rückte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. Mai, gegen 4.30 Uhr die Polizei an, wie die Pressestelle des Präsidiums in einer Mitteilung angibt.

Im Rahmen der Fahndung nahmen die Polizisten zwei Tatverdächtige fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei einem der beiden Männer diverse Wertsachen, die aus Diebstählen herrühren. Auch Diebesgut, das in den letzten Tagen aus unverschlossenen Lieferfahrzeugen gestohlen wurde, konnte bei dem Tatverdächtigen aufgefunden werden.

Die Polizei bittet in ihrer Pressemitteilung Personen, denen am Donnerstag, 19. Mai, in den Abend- und Nachtstunden, aber auch in den letzten Tagen im Bereich des Herosépark, Wertsachen gestohlen wurden, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter (07531) 995-0 in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die den nächtlichen Streit der Männer mitbekommen haben, sollten sich unter der angegebenen Nummer melden.