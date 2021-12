Das etablierte Konstanzer Fachgeschäft Coco Cosy ist jetzt von der Rosgartenstraße an den Fischmarkt gezogen. Inhaberin Zita Lucia Ruppaner und ihre kompetenten Mitarbeiterinnen sind glücklich über das großzügige, modern und elegant gestalteten Ladenlokal, denn hier können zauberhafte Dessous, schicke Bademode, angenehme Nachtwäsche oder modische Loungewear noch ansprechender präsentiert werden. Das Ambiente lädt zum Verweilen ein. Und das ist gut so, denn Zita Lucia Ruppaner legt Wert auf individuelle, fachkundige Beratung, denn dies sei das A und O in diesem speziellen Bekleidungssegment.

Zita Lucia Ruppaner ist glücklich. „Unser Mietvertrag war ausgelaufen. Über eine Freundin habe ich erfahren, dass diese Räumlichkeiten hier frei werden“, erzählt sie. „Ich habe sehr faire und supernette Vermieter“, sagt sie und lobt zugleich auch die lokalen und regionalen Handwerker, die das rund 110 Quadratmeter große Ladenlokal renoviert haben. „Sie haben toll miteinander gearbeitet. Ich bin rundum zufrieden“, so Ruppaner, die auf Qualität und Nachhaltigkeit großen Wert legt.

Den Standort am Fischmarkt findet sie ideal, denn „es ist eine schöne Lage“. Und vor allem: „Hier werden wir gesehen und mit Etoile nebenan ist es eine schöne Kombination: Für Frauen ein Riesengewinn“, stellt Zita Lucia Ruppaner fest.

„Unser Sortiment – wir bieten nach wie vor ein Premium-Segment – kommt jetzt noch besser zur Geltung“, so die Inhaberin. „Wir fühlen uns in diesem Haus einfach wohl und unsere Stammkundschaft ist begeistert“, berichtet Zita Lucia Ruppaner. Aufgrund der guten Belüftung der Räumlichkeiten fühlt sich hier auch jede Frau sicher.

Das ist ein wichtiger Punkt, denn das Team von Coco Cosy legt Wert auf individuelle, fachkundige Beratung. „Das ist das Wichtigste. Auf die richtige Passform kommt es an, damit sich die Frau wirklich wohlfühlt“, stellt Ruppaner fest und denkt dabei insbesondere an das Thema BH, wobei sie anfügt: „Nicht außer Acht zu lassen, ist der gesundheitliche Aspekt, wie Rückenschmerzen und Co.“ Dementsprechend ist auch das Sortiment gewählt: „Wir führen A bis K-Cup. Das ist eine Ansage“, betont Ruppaner.

Nicht nur was die Passform der qualitativ hochwertigen Produkte namhafter Top-Hersteller anbelangt, sei Beratung unverzichtbar. Auch das ideale Modell, das zum Wohlgefühl beitrage, müsse gefunden werden. Ob komfortable BHs oder sexy Dessous – Frauen finden bei Coco Cosy eine große Auswahl und sicherlich das Richtige nach ihrem Geschmack in der richtigen Passform.

Gleichwohl jetzt erst die kalte Jahreszeit begonnen hat, freut sich Zita Lucia Ruppaner bereits auf den Frühling, denn: „Im Bereich Bademode führen wir wahrscheinlich das größte Sortiment als Fachgeschäft am Bodensee“, mutmaßt sie. Abgerundet wird das Sortiment bei Coco Cosy mit schöner Nachtwäsche, Bade- und Morgenmänteln und – nicht zu vergessen – Loungewear, „die absolut straßentauglich ist“, sagt Zita Lucia Ruppaner über den modischen Schick.